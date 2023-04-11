В Украине упростят оформление субсидий: как будет работать новый механизм

Украина готовится внедрить новый механизм автоматического предоставления социальных выплат, в частности, жилищных субсидий, с целью упрощения процедуры обращения и ускорения решения о назначении помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Механизм разрабатывается совместно Министерством социальной политики и Пенсионным фондом (ПФУ). После внедрения новой системы, получателям субсидий и льгот не нужно будет тратить время на поиск информации, заполнение бланков и ожидание решения.

НКРЭКУ также приняла постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" 7 апреля с целью налаживания коммуникации между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ПФУ.

Согласно этому решению, компании, осуществляющие поставку электроэнергии, водоснабжения, водоотвода и природного газа для бытовых потребителей, должны размещать актуализированную информацию о каждом потребителе коммунальных услуг через личный кабинет на веб-портале ПФУ для последующей автоматической обработки и анализа.

Таким образом, новый механизм направлен на минимизацию времени, которое уходит на назначение социальных пособий, и максимальную автоматизацию процесса получения помощи через электронный кабинет на сайте ПФУ или в Действии, сообщили в пресс-службе.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены на коммунальные услуги.

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