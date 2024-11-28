В Украине усиливают контроль за игорным бизнесом: Рада утвердила новые правила

Верховная Рада Украины приближается к принятию важных изменений в регулировании игорного бизнеса. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект №9256-д, который вводит более строгие ограничения для азартных игр и лотерей. По словам главы комитета Данила Гетманцева, документ был существенно доработан.

Основные изменения законопроекта

Ликвидация КРАИЛ: Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет заменена новым уполномоченным органом, который начнет работать до 1 апреля 2025 года. Борьба с нелегальными платформами: Вводится механизм блокировки нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений. Ограничение рекламы: Запрещается реклама азартных игр, за исключением ночного времени на телевидении и радио, а также на платформах с аудиторией старше 21 года. Запрет на бонусы: Исключается возможность возмещения затрат на участие в играх, предложения бонусов без ставки и массовой рассылки сообщений. Расчеты только через банки: Проведение азартных игр возможно только через банковские счета, без использования других платежных сервисов. Ограничение для лиц с долгами: Лица, имеющие налоговую задолженность или долги по лицензиям, не смогут получить новые разрешения. Запрет брендов страны-агрессора: Использование брендов, связанных со страной-агрессором, будет запрещено. Лимиты расходов и времени игры: Устанавливаются ограничения на время игры и расходы, а также вводятся обязательные перерывы. Спонсорство только в спорте: Другое спонсорство от игорных компаний запрещено.

Что ещё изменится?

Также вводятся строгие проверки деятельности игорных заведений с использованием "контрольных закупок" и видеозаписи. Законопроект распространяет большинство ограничений и на лотереи, что должно повысить прозрачность этой отрасли.

Эти нововведения направлены на усиление контроля над азартными играми, борьбу с нелегальными практиками и снижение негативного влияния игорного бизнеса на общество.

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