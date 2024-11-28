В Україні посилюють контроль за гральним бізнесом: Рада схвалила нові правила

Верховна Рада України наближається до ухвалення важливих змін у регулюванні грального бізнесу. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт №9256-д, що запроваджує жорсткіші обмеження для азартних ігор та лотерей. За словами голови комітету Данила Гетманцева, документ суттєво доопрацьовано.

Основні зміни законопроєкту

Ліквідація КРАІЛ: Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей замінить новий уповноважений орган, який запрацює до 1 квітня 2025 року. Боротьба з нелегальними платформами: Вводиться механізм блокування незаконних гральних сайтів та мобільних додатків. Обмеження реклами: Забороняється реклама азартних ігор, за винятком нічного часу на телебаченні та радіо, а також платформ із аудиторією старше 21 року. Заборона пропонування бонусів: Виключається можливість відшкодування витрат для гри, пропонування бонусів без ставки та масове розсилання повідомлень. Розрахунки лише через банки: Проведення азартних ігор можливе лише через поточні рахунки у банках, без використання інших платіжних сервісів. Обмеження участі осіб з боргами: Особи, які мають податковий борг чи борги з ліцензій, не зможуть отримати нові дозволи. Заборона брендів країни-агресора: Заборонено використання брендів, пов’язаних із країною-агресором. Ліміти витрат і часу гри: Встановлюються обмеження на час гри та витрати, а також вводяться обов’язкові перерви. Спонсорство лише у спорті: Інше спонсорство азартними компаніями заборонене.

Що ще зміниться?

Також запроваджуються жорсткі перевірки діяльності гральних закладів із використанням "контрольних закупівель" і відеофіксації. Законопроєкт поширює більшість обмежень і на лотереї, що має підвищити прозорість цієї галузі.

Ці нововведення спрямовані на посилення контролю над азартними іграми, боротьбу з нелегальними практиками та зниження негативного впливу грального бізнесу на суспільство.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!