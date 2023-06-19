В Украине усилят мобилизацию: Военнообязанные получат электронные коды, которые упростят призыв в ВСУ

Украина планирует усовершенствовать процесс мобилизации, внедряя электронные коды для всех военнообязанных, что упростит процедуру призыва в Вооруженные силы Украины.

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По информации от "biz.today.ua", украинские военкоматы готовятся к введению единой электронной базы данных. Все информационные данные о военнообязанных, которые хранятся в бумажном виде, будут перенесены в компьютерные программы. Каждому мужчине от 18 до 60 лет будет присвоен электронный код.

Электронные коды будут выдаваться не только военнообязанным, но и призывникам и резервистам. В настоящее время электронная база находится на стадии разработки. Коды, которые будут предоставляться украинским гражданам, будут состоять из 19 цифр и содержать личную информацию о владельце. Процесс формирования базы данных должен завершиться к концу текущего года, после чего она станет доступна для использования всеми уполномоченными силовыми структурами.

Ожидается, что коды будут не только содержать персональные данные украинцев, но и указывать их местонахождение. Это значительно упростит работу военкоматов, поскольку не будет нужды в поисках мужчин. Электронные коды будут вставляться в военные билеты на каждого гражданина.

Процедура присвоения электронных кодов будет сходна с получением повесток. Официально трудоустроенные граждане могут получить специальное сообщение от представителей военкомата, которые приедут в их рабочие места. В сообщении будет указано обязательство появиться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для актуализации данных. Относительно лиц, официально безработных, им будет предложено посетить ТЦК и СП добровольно.

Благодаря этому нововведению повестки будут вручаться абсолютно всем, включая мужчин с "белым билетом" или освобожденных от службы в военный период. Они также будут обязаны посетить военкомат и, возможно, пройти медицинское освидетельствование.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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