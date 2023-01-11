В Украине увеличат компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал повышение выплат работодателям, принимающим на работу внутриперемещенных лиц. По его словам, в 2022 году 1,8 миллионов украинцев получили помощь от государства как переселенцы.

Кроме этого, в 2023 году начисление помощи переселенцам было продлено автоматически. Об этом Шмигаль сообщил в Telegram.

"Важной составляющей поддержки ВПЛ являются компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн", – сказал глава правительства.

Премьер добавил, что Кабмин работает над решением о повышении суммы компенсации для работодателей, предоставивших работу ВПЛ.

"Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации возрастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутриперемещенные лица", – указал Шмигаль.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

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