В Украине увеличилось количество фальшивых гривен: какие купюры самые опасные

В Украине зафиксирован рост количества поддельных гривен. По результатам 2024 года, на каждый миллион настоящих банкнот приходилось примерно 5,1 фальшивых, тогда как в 2023 году этот показатель составлял лишь 2,1.

Чаще всего злоумышленники подделывали купюры старого дизайна, выпущенные до 2015 года. Наибольшей популярностью среди фальшивомонетчиков пользовалась купюра номиналом 500 гривен – она составляла 78% от всех изъятых подделок. Такая информация была обнародована в Национальном банке.

В ведомстве также добавили, что мошенники также подделывали следующие банкноты:

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – всего 4%.

"Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года претерпел умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов. И приблизился к значениям 2021 года, предшествовавших полномасштабному вторжению", – отмечается в сообщении.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что ситуация остается под контролем и не несет угрозы для экономики Украины.

Также отмечается, что умеренный рост количества поддельных гривневых банкнот в 2024 году связан с активизацией действий мошенников. В НБУ объяснили это:

адаптацией к реалиям военного положения;

желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям.

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Как распознать фальшивые купюры гривны

Однако существуют методы защиты от фальшивых денег – например, их можно определить на ощупь. Как пояснили в Нацбанке, проверка осуществляется по следующим признакам:

Качество бумаги, на которой изготовлена банкнота.

Рельефность отдельных элементов на лицевой стороне, что создается с помощью специальной технологии печати.

Также можно проверить купюру, поднеся ее к свету. Таким образом выявляются:

Наличие водяных знаков.

Это изображение, которое повторяет портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также цифровые обозначения номинала или символ гривны.

Наличие сквозного элемента.

Он представляет собой цифровое обозначение номинала, напечатанное с обеих сторон банкноты, которое при рассмотрении на просвет образует целостное изображение без разрывов или смещений.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображение номинала, надписи ГРН и изображение трезубца.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине чаще всего появляются фальшивые купюры.

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