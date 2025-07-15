В Украине в несколько раз вырастут выплаты женщинам после рождения ребенка: сколько будут платить

В Украине размер единовременных выплат женщинам после рождения ребенка увеличится до 50 000 гривен. Кроме того, значительно повысится помощь для матерей, которые не имеют трудового стажа.

Так, в понедельник, 14 июля, Кабинет Министров одобрил проект закона, касающийся помощи семьям до и после рождения ребенка. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует "24 Канал".

По его словам, закон предусматривает значительное увеличение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка – с 10 300 гривен до 50 000 гривен.

Для женщин, которые родили ребенка, но не имеют трудового стажа, помощь также будет значительно увеличена. После принятия закона выплата составит 7 000 гривен в месяц (сейчас она меньше 1 000 гривен).

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Также планируются ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну на уход за ребенком до его достижения возраста 1 года. Размер этих выплат правительство определит отдельно.

Сохранится и помощь при рождении ребенка в виде натуральных товаров или денежной компенсации – так называемый "Пакет малыша". Его размер превысит 7 500 гривен.

Какие еще виды помощи планирует правительство

Правительство также вводит программу "еЯсла", которая дает родителям возможность выбора после того, как ребенок достигнет 1 года: вернуться к работе или оставаться дома до трех лет.

Если родители выберут возвращение на работу, государство будет предоставлять им ежемесячное пособие в размере 8 000 гривен. Если же они решат остаться дома и воспитывать ребенка, единый социальный взнос за родителей будет уплачиваться до достижения ребенком трех лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая помощь предусмотрена при рождении второго ребенка в 2025 году.

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