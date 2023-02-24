В Украине вскоре состоится индексация выплат: когда ждать увеличенную пенсию

Уже через несколько дней в Украине состоится индексация пенсионных выплат. Перерасчет запланирован на март 2023 года. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в следующем месяце правительство запланировало проведение индексации пенсий на 20%. По его словам, под индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, "определенные в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Глава Кабмина отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство проводит индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о Государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

Отметим, для индексации пенсий ежегодно с 1 марта производится перерасчет ранее назначенных выплат путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Этот показатель учитывается для исчисления пенсии.

Издание GS Minfo напоминает, что индексация рассчитывается, учитывая размер средней зарплаты за три года, и то, насколько в среднем эта зарплата выросла.

"Сейчас этот показатель примерно 14%, а для расчета индекса берут половину, то есть 7%. И также прибавляется половина процента инфляции за прошлый год. В 2022 году уровень инфляции достиг 30%, то есть это минимум еще 15%. Итого, получается индекс - 22%. Именно на столько должны повысить пенсии", — говорится в сообщении.

По данным издания, на такой процент перечислят пенсии только пенсионерам, которые имеют весь необходимый стаж.

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Размер доплаты зависит также от размера страховых взносов, вносимых лицом в течение трудового периода. Так что реальный размер индексации будет примерно 4-5% для большинства пенсионеров.

Среди категории, которой коснутся изменения, участники боевых действий. Они имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть менее 4395,3 грн.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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