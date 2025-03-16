В Украине выросли тарифы на коммуналку: подробности

В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги. Они подорожали на 63,6%. Согласно официальной информации, в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 19,3%.

В частности, больше всего подорожал вывоз бытовых отходов и услуги по управлению многоквартирными домами. Об этом пишет 24 tv.ua.

Читайте также: Через месяц электроэнергия подорожает, но не для всех: кому придется платить больше

Также повысились тарифы на содержание и ремонт жилья, а также водоснабжение и канализацию. В то же время, цены на ряд основных коммунальных услуг, в частности на природный газ, горячую воду и отопление, остались неизменными.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!