В Украине выросли цены на газ: стоит ли гражданам ожидать повышения тарифов

После двухмесячного спада цена на газ снова резко поднялась. Сейчас его стоимость почти на 5 000 гривен выше по сравнению с прошлым годом.

В июне 2025 года реальная цена продажи газа в Украине увеличилась на 11,9%. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на данные Минэкономики.

За 1 000 кубометров газа без НДС теперь нужно заплатить 17 354 гривны. Это первый случай повышения стоимости газа за последние два месяца.

Цены значительно превышают уровень июня прошлого года, когда стоимость составляла 12 563 гривны за 1 000 кубометров.

Цены на газ в Европе сейчас составляют 425 долларов за 1 000 кубометров. В середине июня стоимость газа в Европе выросла до 500 долларов из-за повышения цен на нефть, что было вызвано конфликтом между Израилем, США и Ираном. Однако в начале июля цены снова снизились.

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Повысят ли тариф для населения

"Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что для потребителей компании цена на газ останется неизменной – 7,96 грн за кубометр. Однако украинцам придется также оплачивать отдельную платежку – за доставку газа.

Эксперт по энергетике Святослав Павлюк отметил, что, если планируется изменить тариф на газ, то лучше это сделать сейчас, а не во время зимних месяцев.

"Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и Нафтогаз, и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или же поднимать тариф для населения", – говорит Павлюк.

Он считает, что проблему можно решить отменой требования для компаний поставлять энергию и газ по ценам ниже рыночных. Согласно законодательству, правительство должно компенсировать такие специальные обязанности, но этого не происходит.

Эксперт Андрей Урста, в свою очередь, предсказал, что повышение тарифов на газ маловероятно. Мораторий на этот рост закреплен законодательно. Однако пересмотр тарифов на отопление может произойти в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

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