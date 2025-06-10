В Украине взлетели цены на народный фрукт: сколько теперь стоит

В Украине стремительно повысились цены на яблоки – фрукт, который обычно считается одним из самых дешевых для потребителей. В течение последнего месяца отдельные сорта подорожали на 75%. Если такая динамика сохранится, стоимость килограмма яблок может достичь 100 гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Так, мониторинг цен на внутреннем рынке Украины показал рост стоимости различных сортов яблок, среди которых:

яблоко "Украинское" – с 48,47 грн/кг в мае до 85,20 грн/кг в июне (+75%);

яблоко "Айдаред" - с 70,68 до 89,90 грн/кг (+27%);

Стоит заметить, что на фоне подорожания отечественных яблок импортные фрукты стали более выгодными по цене. Например, апельсины сейчас стоят в среднем от 76 до 79,30 грн за килограмм, в зависимости от качества, тогда как бананы удерживаются в пределах 75 грн/кг.

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Аналитики объясняют ситуацию на рынке садовой продукции сезонными обстоятельствами. Запасы яблок прошлого года быстро исчерпываются, а новый урожай появится в продаже лишь через несколько недель. Дополнительным фактором стало затяжное и холодное весеннее похолодание, которое значительно сместило сроки начала сезона ранних яблок в Украине. В связи с этим специалисты прогнозируют дальнейший рост оптовых цен до момента появления свежего урожая на рынке.

Подобная ситуация наблюдается и в странах-соседях. В частности, в Молдове вторая часть весны оказалась непривычно холодной, что привело к задержке в вызревании и началу продаж местных сезонных ягод и косточковых фруктов. В результате вырос спрос на яблоки прошлогоднего урожая, что повлекло за собой повышение цен на них.

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