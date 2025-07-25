В Украине взлетели цены на свинину: что стало причиной и сколько теперь стоит

С начала 2025 года цены на свинину в Украине увеличились более чем на 30% - за килограмм просят уже более 250 грн, а отдельные части мяса превышают 300 грн/кг. Это произошло из-за уменьшения объемов внутреннего производства, сокращения поголовья, роста расходов и сезонного спада предложения.

По данным аналитиков ассоциации "Свиноводы Украины", в 2024 году средняя розничная цена охлажденного мяса оставалась ниже 200 грн/кг. В то же время в июне 2025 года она уже составляла в среднем 253,2 грн за килограмм.

Эксперты ассоциации отмечают, что основным фактором роста цен является сокращение объемов внутреннего производства из-за уменьшения поголовья свиней. В период с января по май 2025 года предложение свинины в Украине снизилось на около 11%, а у промышленных производителей - более чем на 15%. Это особенно важно, поскольку именно эти производители обеспечивают более половины мяса на рынке.

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В прошлом году ситуация была совсем другой: из-за большого предложения и низкого спроса закупочные цены на живую свинью опустились до уровня 52-60 грн/кг. Однако в 2025 году стоимость закупки резко выросла до 92,5-93,5 грн/кг и продолжает расти.

Многие промышленные производители покидают рынок из-за сниженной рентабельности, роста цен на корма и снижения маржи. Кроме экономических причин, рынок серьезно пострадал от эпизоотических угроз, в частности африканской чумы свиней (АЧС). Кроме того, некоторые участники рынка потеряли свой бизнес из-за боевых действий на востоке Украины.

К этому добавляется влияние жары, которая замедляет набор веса у животных. Из-за этого производители вынуждены или уменьшать объемы партий, или откладывать продажу. Свинина - не единственное мясо, которое дорожает.

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