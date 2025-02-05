В Украине заметно изменились цены на бензин: сколько теперь стоит литр горючего

В Украине заметно выросли цены на бензин марки А-95. По состоянию на 4 февраля средняя стоимость этого топлива составляла 56,86 грн за литр, что на 54 копейки больше, чем неделю назад. Всего за последние три недели его цена поднялась на 1 грн 17 коп., что превышает 2%.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", которыми располагает OBOZ.UA, по состоянию на 4 февраля стоимость бензина в крупных сетях АЗС колеблется от 52,95 до 59,99 грн за литр. Самая низкая цена:

Авантаж 7" – 52,95 грн/л;

"БРСМ-Нефть" – 53,86 грн/л;

SUNOIL – 53,99 грн/л;

Motto – 54,05 грн/л;

Marshal – 54,49 грн/л.

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Дороже всего бензин А-95 продают на АЗС WOG и ОККО, где его цена достигает 59,99 грн за литр.

Цены на бензин А-95. Источник: Консалтинговая группа ''А-95'' Цены на бензин А-95. Источник: Консалтинговая группа ''А-95''

Цена премиального бензина А-95+ в среднем составляет 60 грн за литр. Стоимость дизельного топлива достигает 55,24 грн/л, тогда как бензин А-92 продается за 53,78 грн/л. Самым доступным остается автогаз – его средняя цена по Украине составляет 37,08 грн/л.

Эксперты и представители рынка считают, что в феврале дальнейший рост цен на бензин маловероятен. "На стелах АЗС реализовался только фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, который продолжался в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого топлива и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все, кто хотел высказаться, уже высказались", – отметил в комментарии Delo.ua директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в ближайшее время.

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