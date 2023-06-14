В Украине значительно повысят налоги: кому придется платить больше

В Украине с июля повысят налоги для ряда украинцев. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП).

Такой шаг – требование МВФ, прописанное в меморандуме. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что возврат налогов может увеличить поступление примерно на 10 млрд. грн. до конца года. Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев заверил, что проверки и налоги не коснутся мелкого бизнеса на территории, расположенной вблизи фронта.

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МВФ настаивает на отмене льготных условий. Украина подписала меморандум, чем согласилась, в частности:

налог в 2% повысят до 5% для "ФЛП" третьей группы;

сейчас "ФЛПы" первых двух групп уплачивают единый налог добровольно, обязательства хотят возобновить;

вернутся проверки, одновременно и штрафы.

Против возврата полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Они отмечают, что потери бизнеса составляют миллиарды долларов, поэтому не пора возвращаться к полному налогообложению.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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