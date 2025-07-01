В Украине значительно упала стоимость ряда продуктов: что подешевело

В течение прошлой недели (с 23 по 29 июня) в Украине существенно снизились цены на свеклу, лук и смородину. Причиной стали резкое увеличение объемов на рынке и ухудшение качества продукции. В то же время подорожали сладкий перец, морковь и персики – из-за ограниченного количества на рынке и стабильно высокого спроса на эти товары.

Как отмечают эксперты EastFruit, на этой неделе больше всего потеряла в цене столовая свекла. Если раньше ее реализовывали по 25-40 гривен за килограмм, то сейчас стоимость снизилась до 15-20 гривен.

Похожая ситуация наблюдается и с репчатым луком нового урожая – его цена опустилась до 14-25 грн за килограмм, хотя еще на прошлой неделе он стоил 25-40 грн. Основной причиной удешевления стал стремительный рост предложения: одновременно на рынок вышли многочисленные производители, которые начали активно собирать урожай. Это привело к кратковременному перенасыщению рынка, что и вызвало стремительное снижение стоимости.

В то же время морковь вошла в перечень самых дорогих овощей. Ее цена поднялась до 50-55 грн/кг, что заметно выше, чем неделю назад. Такая тенденция традиционна для начала сезона: предложение еще ограничено, зато спрос остается стабильно высоким как со стороны потребителей, так и оптовых закупщиков.

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Цены на ранний картофель тоже несколько выросли – сейчас он стоит 15-22 грн за килограмм. Это связано с тем, что запасы прошлогоднего урожая исчерпываются, а новый картофель еще не поступил на рынок в достаточном количестве.

Среди сезонных новинок появился сладкий перец, который на этой неделе продается по 100-160 грн/кг – довольно высокая стоимость. Основная причина – дефицит предложения при повышенном спросе. В нескольких областях только начался сбор, поэтому продукции пока мало.

Зато огурцы и помидоры стали более доступными для потребителей. Цены на огурцы сейчас колеблются в пределах 15-30 грн за килограмм, тогда как томаты можно приобрести за 55-85 грн/кг. Это объясняется завершением основного сбора тепличной продукции и активным поступлением овощей из открытого грунта на рынки.

Ситуация на рынке фруктов и ягод остается неоднозначной. Например, черешня, несмотря на то что сезон в разгаре, несколько снизилась в цене – с 120-150 грн до 115-130 грн за килограмм. Причиной стало снижение качества части продукции, что заставляет продавцов уменьшать стоимость, чтобы быстрее реализовать товар.

Цены на абрикосы также пошли вниз – сейчас их стоимость составляет 80-100 грн за килограмм, в зависимости от сорта и региона продажи. А вот персики, наоборот, подорожали до 100-120 грн/кг. Рост цен объясняется ограниченным количеством качественного товара на рынке.

Украинская голубика только начинает появляться в продаже – первые партии уже доступны, но цена еще колеблется в зависимости от региона и объемов поставок. Между тем смородина значительно потеряла в цене. Как красная, так и черная представлена на рынке в большом количестве, поэтому продавцы вынуждены снижать ценник, чтобы избежать порчи ягод.

Цена на садовую землянику сейчас колеблется в пределах 75-120 грн за килограмм. Стоимость определяется свежестью ягоды, ее сортом и регионом выращивания. Самые низкие цены традиционно фиксируются на юге страны, тогда как в центральных регионах продукт стоит значительно дороже.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле в Украине ожидается удешевление ряда продуктов.

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