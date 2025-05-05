В украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ: сколько будет стоить и когда ждать удешевления

Осенью 2025 года в Украине прогнозируется снижение стоимости лука – оптовые цены могут упасть ниже 8 гривен за килограмм. Такой тренд объясняется ожидаемым ростом объемов урожая, отладкой логистических процессов и сокращением зависимости от импортной продукции. В настоящее время в торговых сетях цена на лук варьируется в пределах 25–33 грн за килограмм.

Об этом сообщают аналитики EastFruit, ссылаясь на результаты опроса среди пользователей торговых платформ "УкрОпт" и EF Trade Platform. В 2022 году ситуация на рынке испытала значительное потрясение из-за войны – оккупация ключевых территорий, где выращивали лук, повлекла за собой острую нехватку продукции.

В результате Украина была вынуждена закупать дорогостоящий импорт, что привело к стремительному скачку цен. В течение 2023-2024 годов ситуация постепенно нормализовалась. Так, осенью 2023 года средняя оптовая стоимость составила 7–8 грн/кг, а в 2024-м она выросла до 9–10 грн/кг. При этом в долларовом эквиваленте цены оставались стабильными – на уровне 20–29 центов за килограмм.

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Анонимное исследование, проведённое EastFruit, показало интересную тенденцию. Больше всего респондентов (29%) выбрали вариант прогноза с ценой ниже 20 центов США за килограмм – это эквивалент менее 8,3 грн по текущему курсу. Такое распределение свидетельствует о вероятном значительном падении цен осенью 2025 года. Среди возможных факторов, которые могут этому способствовать:

благоприятные погодные условия, обеспечивающие более высокий уровень урожайности;

увеличение площадей, отведенных под посев по сравнению с прошлыми годами;

восстановление и стабильная работа логистической инфраструктуры внутри страны, что уменьшает транспортные расходы;

уменьшение зависимости от импорта, благодаря чему внутренние цены становятся менее уязвимыми к изменениям на внешних рынках.

Хотя рынок пока не дошел до единого мнения – часть респондентов прогнозирует цену в пределах 30–40 центов, а некоторые и более 50 – подавляющее большинство все же склоняется к варианту снижения стоимости. Примечательно, что даже привычная и стабильная цена в 20–30 центов за килограмм набрала всего 18% голосов, что свидетельствует о нехватке уверенности в содержании этого "золотого стандарта".

Какая стоимость лука в супермаркетах

Цены на репчатый лук в ведущих розничных сетях Украины колеблются в пределах 25–33 грн за килограмм. Средняя стоимость этого овоща составляет около 24 грн/кг. На сегодняшний день в супермаркетах Украины установлены следующие расценки на лук:

Сельпо – 33,30 грн/кг;

АТБ – 28,95 грн/кг;

Varus – 28,90 грн/кг.

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