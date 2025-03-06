В Украину пришла настоящая весна: прогноз погоды на 7 марта

Весна в Украине началась с пасмурной погоды, дождей и мокрого снега, однако в ближайшие дни ожидается значительное потепление. Благодаря теплому воздуху с юго-запада температура будет постепенно повышаться, а количество осадков будет минимальным.

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В течение первой недели марта синоптики прогнозируют влияние области высокого давления, охватившей Центральную и Восточную Европу. В пятницу, 7 марта, ожидается без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный или юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17, а в Одесской области местами до +20 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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