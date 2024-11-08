В Украину вернули тела 563 защитника

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в последнее время удалось репатриировать в Украину тела 563 погибших защитников. В частности, 320 тел было возвращено из Донецкого направления и 89 - из Бахмутского. Еще 154 тела удалось вернуть из моргов на территории Российской Федерации.

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Возвращение тел погибших стало возможным благодаря скоординированным усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Украины и других представителей сектора безопасности и обороны Украины. Важную роль в этом процессе сыграл Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следующим шагом станет передача репатриированных тел и останков в соответствующие государственные учреждения, где правоохранители и судебно-медицинские эксперты займутся их идентификацией.

Напомним, родственники находящихся в плену военных имеют право на выплату денежной помощи.

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