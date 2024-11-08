Родичі військових, які перебувають у полоні мають право на виплату грошової допомоги: подробиці

Для отримання державної допомоги родичами осіб, які перебувають у російському полоні, необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Для цього потрібно:

1. Заповнити заяву за затвердженою формою, в якій зазначити, що родич перебуває у полоні. До заяви необхідно додати:

- Документи, що підтверджують громадянство України особи, позбавленої особистої свободи, а також громадянство України заявника та документи, що підтверджують спорідненість / що заявник є законним представником.

- Для військовослужбовців - довідку про факт та строк перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії.

- Для цивільних осіб - документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особистої свободи.

- За наявності - витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та повідомлення органів сил безпеки та оборони. Про це пише 24 tv.ua.

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2. Надіслати документи на електронну адресу [email protected] або поштою на адресу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Після того, як Комісія встановить факт утримання особи у полоні, родичі можуть подати заяву на отримання щорічної державної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. До цієї заяви необхідно додати:

- Копію документа, що посвідчує особу заявника.

- Документи, що підтверджують факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії у поточному році.

- Довідку з реквізитами банківського рахунку заявника.

Така допомога надається щороку до повернення особи, позбавленої особистої свободи, додому.

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