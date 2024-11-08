Родственники находящихся в плену военных имеют право на выплату денежной помощи: подробности

Для получения государственной помощи родственниками лиц, находящихся в российском плену, необходимо обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Для этого нужно:

1. Заполнить заявление по утвержденной форме, в котором указать, что родственник находится в плену. К заявлению необходимо приложить:

- документы, подтверждающие гражданство Украины лица, лишенной личной свободы, а также гражданство Украины заявителя и документы, подтверждающие родство / заявитель является законным представителем.

- для военнослужащих – справку о факте и сроке пребывания в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии.

- для гражданских лиц – документы, подтверждающие факт и обстоятельства лишения личной свободы.

- при наличии - выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований и сообщения органов сил безопасности и обороны. Об этом пишет 24 tv.ua.

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2. Послать документы по электронному адресу [email protected] или по почте в адрес Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

После того, как Комиссия установит факт содержания личности в плену, родственники могут подать заявление на получение ежегодного государственного пособия в размере 100 тысяч гривен. К этому заявлению необходимо добавить:

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя.

- документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии в текущем году.

- справку с реквизитами банковского счета заявителя.

Такая помощь предоставляется каждый год до возвращения лица, лишенного личной свободы, домой.

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