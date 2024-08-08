В Украину возвращается аномальная жара из Африки: когда ожидать

Украину вскоре снова окутает волна аномальной жары из Африки. Ее пик ожидается в первой половине августа. Однако ближе к концу месяца прогнозируется постепенное падение температур. Метеорологи также предостерегают о возможности других опасных погодных явлений.

Какие области первыми встретят жаркую погоду и где будет жарче всего рассказал синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Об этом пишет ТСН.

Жара возвращается

Период приятной умеренной летней температуры скоро завершится, ведь Украину ожидает новая волна жары, которая придет из Африки. Ожидается, что самые высокие температуры будут между 5 и 15 августа. Западные и южные регионы страны первыми почувствуют это жаркое влияние.

"Есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к новой волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 °С и выше", – указано в сообщении.

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Опасные явления

Синоптик Игорь Кибальчич также предупреждает, что высокие температуры могут вызвать экстремальные погодные условия, включая интенсивные дожди, разрушительные порывы ветра и град. В основном это будет касаться Италии, Германии и некоторых стран центральной Европы.

"Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будет продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34...+38 °С", – говорится в сообщении.

Когда жара отступит?

В течение второй половины месяца прогнозируется плавное падение температуры. Это будет обусловлено рядом факторов: уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, переходом синоптических процессов к более зональному типу, а также ростом количества облаков.

"Поэтому основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа, но с учетом повышенного атмосферного давления и подавленной циклонической деятельностью количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составлять лишь 30 – 60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15 – 40 мм. Подобная тенденция крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях Украины, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье страны. Чрезвычайно высоким сохранится и уровень пожарной опасности (кроме западных областей)", – говорят синоптики.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего нельзя делать в жару.

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