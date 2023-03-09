В 'Укрэнерго' рассказали, в каких регионах самая тяжелая ситуация со светом

В результате массированной ракетной атаки 9 марта пострадал ряд энергетических объектов. Коммунальные службы продолжают заниматься ликвидацией.

В Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается достаточно сложной. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что в Житомирской области удалось восстановить питание критической инфраструктуры. Однако там все еще продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях.

"Ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области", – отметили в компании.

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В Харьковской области в свою очередь специалисты работают над возобновлением энергоснабжения. Ремонтникам удалось заживить критическую инфраструктуру, отвечающую за поставки воды и отопление.

"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", – добавили в пресс-службе.

В Одесской области задействованы плановые графики отключений. А вот в Днепропетровской области сетевых ограничений нет.

По данным Генерального штаба, Россия запустила по украинской энергетической инфраструктуре сегодня 81 ракету и 8 дронов, 34 ракеты и 4 БПЛА были уничтожены Силами обороны Украины.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

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