В Ульяновской области россии сошли с рельсов цистерны с газом (фото)

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов на станции Ульяновск-2 в Ульяновской области россии. Об этом сообщили российские СМИ и пользователи соцсетей.

В соцсетях россияне пишут: "Диверсия могла стать причиной схождения вагонов в Ульяновской области. На месте ЧП обнаружены следы повреждения железнодорожных путей".

Приволжская транспортная прокуратура РФ подтвердила это и сообщила, что инцидент произошел около 04:20 при "производстве маневровых работ".

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"В результате… одна цистерна опрокинулась. Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд", – говорится в сообщении прокуратуры.

Пока причины инцидента устанавливаются, не исключают возможную работу диверсантов.

Тем временем Центральное межрегиональное следственное управление СК рф на транспорте приступило к доследственной проверке по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением большого ущерба.

Напомним, 18 мая в Крыму раздался взрыв на железной дороге в Симферопольском районе. В результате подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, которые якобы были наполнены зерном.

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