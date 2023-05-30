В Ульянівській області росії зійшли з рейок цистерни з газом (фото)

Дві цистерни з газовим конденсатом зійшли з рейок на станції Ульяновськ-2 в Ульяновській області росії. Про це повідомили російські ЗМІ та користувачі соцмереж.

У соцмережах росіяни пишуть: "Диверсія могла стати причиною сходження вагонів в Ульянівській області. На місці НП виявлено сліди пошкодження залізничних колій".

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Приволзька транспортна прокуратура рф підтвердила це та повідомила, що інцидент стався близько 04:20 при "виробництві маневрових робіт".

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"В результаті… одна цистерна перекинулася. Розливу конденсату не відбулося. Постраждалих немає. На місці працює відновлювальний поїзд", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі причини інциденту встановлюються, не виключають можливу роботу диверсантів.

Тим часом Центральне міжрегіональне слідче управління СК росії на транспорті розпочало дослідчу перевірку за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту із заподіянням великої шкоди.

Нагадаємо, 18 травня у Криму пролунав вибух на залізниці у Сімферопольському районі. Унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного потяга, які начебто були наповнені зерном.

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