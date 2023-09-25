В возрасте 50 лет скончался нардеп Андрей Иванчук

25 сентября скончался народный депутат Украины, депутат VII, VIII и IX созывов Андрей Иванчук. По информации СМИ, предварительная причина смерти – отрыв тромба.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", – добавил он.

Депутату Иванчуку было 50 лет. В 2012 году он был избран народным депутатом от партии "Батькивщина" (№ 41 в списке). В 2019 году был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 стал членом депутатской группы "Доверие".

6 ноября 2020 года движение ЧЕСТНО сообщило, что Иванчук занимался "кнопкодавством" в Верховной Раде, что карается по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

15 января 2021 года Офис генпрокурора открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука.

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