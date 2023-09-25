У віці 50 років помер нардеп Андрій Іванчук

25 вересня помер народний депутат України, депутат VII, VIII та IX скликань Андрій Іванчук. За інформацією ЗМІ, попередня причина смерті – відрив тромбу.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", – додав він.

Депутатові Іванчуку було 50 років. У 2012 він був обраний народним депутатом від партії "Батьківщина" (№ 41 в списку). У 2019 році був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра".

6 листопада 2020 року рух ЧЕСНО повідомив, що Іванчук займався "кнопкодавством" у Верховній Раді, що карається за ст. 364-2 Кримінального кодексу України.

15 січня 2021 року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!