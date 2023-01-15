В Запорожье полиция обнаружила женщину с детьми, которые два месяца жили в бомбоубежище (фото)

В Запорожье полицейские обнаружили 37-летнюю женщину, которая с двумя детьми (2020 и 2008 годов рождения) уже более двух месяцев жила в бомбоубежище. Она рассказала, что после смерти сожителя была вынуждена покинуть дом, где раньше проживала.

Поскольку самостоятельно воспитывала двухлетнего сына и не имела работы, то снимать жилье не было денег. Полицейские сообщили, что нашли для семьи временное убежище.

"11 января при проверке бомбоубежища в Вознесеновском районе города работники ювенальной превенции областного главка полиции обнаружили 37-летнюю местную жительницу с двумя детьми, 2020 и 2008 годов рождения. Женщина сообщила правоохранителям, что в этом помещении вместе с сыновьями она проживает уже – говорится в сообщении Во время проживания в укрытии женщина смогла обустроить там определенный быт. Однако "приспособить такое помещение для проживания детей" не смогла.

Сотрудники полиции обратились за помощью в городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и направили ходатайство о временном устройстве семьи в одно из коммунальных учреждений Запорожья.

"Уже на следующий день инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области помогли семье перевезти вещи в новое жилье. Женщина со старшим сыном обрадовалась, что закончились их скитания и неопределенность и наконец у них будут достойные условия проживания", — отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, как в Запорожье женщина обнаружила тела детей среди строительного мусора.

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