У Запоріжжі поліція знайшла жінку з дітьми, які два місяці жили у бомбосховищі (фото)

У Запоріжжі поліцейські знайшли 37-річну жінку, яка з двома дітьми (2020 та 2008 років народження) вже понад два місяці жила у бомбосховищі. Вона розповіла, що після смерті співмешканця була змушена залишити домівку, де раніше проживала.

Оскільки самотужки виховувала дворічного сина й не мала роботи, то винаймати житло не мала грошей. Поліцейські повідомили, що знайшли для родини тимчасовий прихисток.

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"11 січня при перевірці бомбосховища у Вознесенівському районі міста працівники ювенальної превенції обласного главку поліції виявили 37-річну місцеву мешканку з двома дітьми, 2020 та 2008 років народження. Жінка повідомила правоохоронцям, що у цьому помешканні разом з синами вона проживає вже понад два місяці", – йдеться у повідомленні Під час проживання в укритті жінка змогла облаштувати там певний побут. Проте "пристосувати таке приміщення для проживання дітей" не змогла.

Працівники поліції звернулися за допомогою до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та направили клопотання щодо тимчасового влаштування сім'ї до одного з комунальних закладів Запоріжжя.

"Вже наступного дня інспектори ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області допомогли сім’ї перевезти речі до нової оселі. Жінка зі старшим сином зраділи, що закінчилися їхні поневіряння і невизначеність та нарешті вони матимуть гідні умови проживання", – зауважили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, як у Запоріжжі жінка знайшла тіла дітей серед будівельного сміття.

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