На Запорожском направлении бойцы ВСУ подняли украинский флаг еще в 7 населенных пунктах

Украинские воины уже освободили 7 населенных пунктов на южном направлении. Им удалось сделать это через неделю.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный командир Алексей Громов. По его словам, силы обороны уже возобновили контроль над 103 кв. км украинской территории. Продвижение украинских подразделений вглубь обороны противника составляло от 3 до 6,5 км.

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"В течение последней недели наши войска продвинулись вглубь противника до трех километров в районе населенного пункта Малая Токмачка и до семи километров в районе населенного пункта южнее Великой Новоселки", – рассказал он. Громов сообщил: на Бердянском направлении уволены Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Белогоровка.

На брифинге в Military Media Center заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что в Ореховском направлении подразделения Нацгвардии ведут наступательные действия в составе Сил обороны.

"Несмотря на значительную плотность минно-взрывных заграждений и интенсивные артиллерийские обстрелы, имеют частичный успех, продвинулись на глубину от 650 до 1500 м в направлении села Новопокровка", — сказал Николай Уршалович.

По его словам, в районе населенных пунктов Времивка и Большая Новоселка нацгвардейцы удерживают занимаемые позиции в условиях плотного огневого воздействия.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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