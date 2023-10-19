На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста 'Бабая'

На Запорожском направлении ликвидирован российский террорист Александр Можаев, который имел позывной "Бабай". Он был участником российского вторжения в Крыму и на Донбасс в 2014 году.

Об уничтожении боевика сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. "Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении", — написал он.

Также о ликвидации Можаева сообщают российские паблики. Отмечается, что его "задвухсотили" вечером 18 октября.

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Что известно об Александре Можаеве

"Бабай" 1977 года в Белореченске (Россия). В 1990-х годах был членом так называемого казацкого формирования "Волчья сотня".

Можаев участвовал в оккупации Крыма и Донбасса, командуя группировкой "Волчья сотня". Сам "Бабай" заявлял, что воюет в Украине на стороне террористов, поскольку в России против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства.

Из-за конфликтов с предводителями "днр" сбежал в Краснодарский край рф.

В 2016 году против "Волчьей сотни" в россии были открыты дела. Боевики Бабая обвинялись в изнасилованиях и убийствах.

В мае 2022 года Можаев был осужден за выращивание марихуаны. Однако он отделался штрафом. После этого "Бабай" снова поехал на восток Украины для участия в войне на стороне оккупантов.

Напомним, украинские военные используют американские дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска, где были уничтожены девять российских вертолетов.

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