В здании мужчина нашел тысячи скорпионов (жуткое видео)

В Интернете появилось ужасное видео, на котором изображена комната, полная скорпионов, которую якобы обнаружил житель Бразилии. Они ползали по полу и стенам заброшенного здания.

На видео можно заметить огромную колонию скорпионов, которые нашли себе тайник от солнца. Когда мужчина вошел в здание и включил фонарик на телефоне, скорпионы начали ползать.

По данным Pest Defense, скорпионы не живут группами. Это редкий случай, когда они "гнездятся" вместе. И именно этот редкий момент попал на камеру нашедшего тайник скорпионов.

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Отмечается, что "скорпионы предпочитают оставаться под камнями и в норах сами. Если вам удалось выявить несколько скорпионов в одном месте, то это скорее обстоятельство ограниченных мест гнездования, чем образование колонии".

Непонятно, где было снято видео, однако на Reddit пишут, что это произошло где-нибудь в Бразилии.

Пользователи онлайн-платформы предположили, что эти скорпионы партеногенные, то есть могут рожать без спаривания, поэтому это объясняет их огромную численность.

Ранее в Австралии на пляже обнаружили необычные скелетные останки, которые вызвали удивление среди местных жителей и пользователей интернета.

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