Ваби-Саби: идеальное решение цветового оформления для маленьких квартир

Философия "Ваби-Саби" переводится как "скромная простота" и является японской философией здравого разума. Ее основные принципы включают в себя "Ваби", что означает подлинность и естественность, и "Саби", что означает простоту и внутреннюю силу. По этой философии ничто не является вечным, завершенным или совершенным – вот основной ее принцип.

Об этом пишет Радиотрек.

В интерьере в стиле "Ваби-Саби" отсутствуют контрасты. Все текстуры и цвета максимально близки друг другу и перетекают друг в друга. Это сделано для того, чтобы избежать ощущения сжатости, видимых выпирающих деталей и углов. Это особенно важно для небольших квартир, поскольку создает гармоничное пространство, где нет впечатления, что все элементы находятся друг на друге.

Эта философия оказывает влияние на выбор материалов и стилистики интерьера. Она подразумевает использование природных материалов, таких как дерево и камень. Желательно обрабатывать их минимально или вообще не обрабатывать. Материалы должны быть естественными и для местного происхождения.

Стены могут быть отделаны деревом или даже только бетоном, с сохранением их естественной подлинности. Освещение должно быть рассеянным и тусклым. Вместо декора на стенах могут быть размещены гамаки, плетеные принадлежности и комнатные бонсаевые растения.

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Мебель в таком интерьере тоже должна быть без декора, с изношенностями и естественными неровностями. Материалы в основном используются из необработанного дерева. Все вещи в доме должны быть тщательно продуманы и иметь личную ценность для хозяина.

Не используются одноразовые или пластиковые предметы, и современную технику скрывают в ящиках или нишах. Все вещи должны быть выбраны с учетом длительного пользования и соответствовать душе владельца.

Напомним, мы уже писали, как сделать минималистичный дизайн сада.

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