Валютные ограничения на границе: кто и при каких условиях может потерять деньги в 2025

Украинцы, перевозящие наличные в долларах или евро через границу, могут потерять свои средства, если не будут соблюдать таможенные нормы. За нарушение предусмотрены штрафы, а иностранная валюта может быть конфискована.

Согласно данным Государственной таможенной службы, вывоз валюты из Украины разрешается, но с определенными ограничениями. Если сумма не превышает 10 тысяч евро (по официальному курсу на день поездки), подача декларации не требуется. Если сумма валюты превышает этот лимит, нужно не только заполнить декларацию, но и объяснить, откуда происходят эти деньги.

Резиденты Украины, вывозящие или пересылающие валютные средства, должны предоставить дополнительные документы, в частности:

подтверждение снятия наличных с банковского счета;

справка о покупке банковских металлов (при наличии);

чек или квитанция об обмене валют – только если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте.

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Важно помнить, что документы, подтверждающие снятие наличных, действительны в течение 90 дней с момента их выдачи. Для нерезидентов действуют другие правила – достаточно правильно заполнить таможенную декларацию.

Последствия нарушителей в 2025 году

Несоблюдение требований по декларированию валюты приводит к финансовым санкциям. С 2022 г. в Украине вступили в силу обновленные нормы, внесшие изменения в Таможенный кодекс, определяя ответственность граждан за нарушения при пересечении границы.

За не декларирование иностранной валюты налагается штраф в размере 20% суммы, превышающей установленный лимит. Если же лицо намеренно не сообщило о наличии наличных денег или попыталось перевезти валюту без таможенного контроля, штраф увеличивается до 100% от стоимости суммы. Кроме того, валюту конфискуют полностью.

Уплата штрафа не гарантирует, что валюту будет позволено вывезти – без соответствующих документов она будет оставаться задержанной на таможне.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уехавшим за границу украинцам законно не платить за коммунальные услуги.

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