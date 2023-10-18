Вам нужно больше солнца: Как определить, что организму не хватает витамина D

Какие симптомы указывают на нехватку витамина D в организме

Этот витамин является одним из самых полезных нутриентов, помогающих укреплять кости и поддерживать иммунитет. Большую часть витамина D наше тело вырабатывает благодаря воздействию солнечных лучей на кожу.

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Однако некоторое количество этого витамина можно извлечь из пищевых продуктов. Витамин D играет немаловажную роль в обеспечении здоровья и общего самочувствия организма. Заботьтесь о своем рационе и зимой снабжайте организм необходимым количеством этого витамина, пишет woman24.

Среди признаков низкого уровня витамина D в организме можно выделить:

Утомление: Исследователи установили, что высокая усталость и слабость, которые нельзя объяснить дополнительными нагрузками, могут быть следствием низкого уровня витамина D в крови. Поэтому важно периодически проверять уровень этого витамина посредством анализов. Боли в костях и спине: Витамин D способствует абсорбции витамина C, который известен своей способностью поддерживать здоровье костей. Сниженный уровень витамина D может отрицательно сказываться на состоянии костей и вызвать длительные хронические боли в спине. Депрессия Дефицит витамина D связан с психическими проблемами, такими как стресс и депрессия, как показали исследования. Понятно, что такие проблемы имеют множество факторов риска и причин, но дефицит витамина D также может играть важную роль. Выпадение волос: Сниженный уровень витамина D увеличивает уровень стресса, являющийся одной из основных причин непонятного и интенсивного выпадения волос.

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