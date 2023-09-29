Ваш бесконечный потенциал: почему энергетики опасны?

"Раскачай свою реальность", "разбуди в себе монстра" и, конечно же, "Red Bull придает крылья, оживляет тело и ум". В креативности рекламных слоганов известных энергетических напитков сомневаться не приходиться. По законам современного маркетинга, энергетик должен нравиться стильным, гламурным, авантюрным и активным людям, для которых ночи - не для сна, а дня слишком мало для дел глобальной важности. Тем не менее, по статистике главные потребители энергетиков - подростки 14-16 лет, it-специалисты, профессиональные водители и спортсмены, которые рискуют стать жертвой суицида или внезапно умереть от сердечного приступа. Нарушения психики и центральной нервной системы, высокий риск сердечно-сосудистых патологий, диабета, ожирения и ранняя, "беспричинная" смерть - последние научные исследования энергетиков приравнивают их к настоящему яду. Почему энергетические напитки медленно, но уверенно убивают нас?

Так ли безобиден состав: Что такое энергетик?

Производители энергетиков акцентируют внимание на том, что продукт ускоряет реакцию, улучшает концентрацию и помогает не уснуть за рулем. А возникшие проблемы со здоровьем в первую очередь ассоциируют с избытком кофеина, который содержится в этих напитках. Но так ли это? Если углубиться в состав энергетика, то можно обнаружить, что он содержит таурин, кофеин, гуарану и экстракт женьшеня. На первый взгляд, эти вещества не несут особой опасности организму. По мнению ученых, основные составляющие энергетиков сами по себе не опасны для здоровья. Вред организму наносит синергетическое действие при сочетании этих компонентов друг с другом.

Клинические исследования американских ученых подтвердили: стимулирующие вещества, которые содержат энергетические напитки, вызывают тревожность, бессонницу, нервозность и раздражительность, обезвоживание и повышенное сердцебиение.

От болей сердца до суицидальных мыслей: побочные эффекты

По данным мета-анализа 2019 г., опубликованном в научном журнале Американской кардиологической ассоциации JAHA, побочные эффекты от употребления энергетиков - достаточно распространенное явление. Среди 100 тысячах испытуемых взрослых, ученые обнаружили такие побочные действия: тахикардия и нарушение ритма сердца - более 60%, нарушение работы ЖКТ - 21%, боль в спине и мышцах - 14%, головокружение - 35%.

Исследователи также представили не самые утешительные данные относительно влияния энергетиков на организм детей и подростков: после употребления энергетиков у 20% детей болит грудь, у 14% наблюдались боли в животе, а 21% мучается от головной боли. Тремор начинается у 8%.

Треть подростков, которые регулярно употребляют энергетики, страдает бессонницей, а у каждого пятого развивается депрессивное настроение. Каждый пятый ребенок, употребляющий энергетики, думает/планирует/пробует совершить самоубийство.

Какими бы устрашающими не выглядели эти научно подтвержденные факты, речь идет о влиянии психостимуляторов на незрелый детский организм, у которого еще не до конца сформировалась кора головного мозга. Стоит отметить, энергетики вызывают такую же зависимость, как и кофе, и сигареты. При употреблении 5 и больше банок энергетика в неделю у людей с психическими расстройствами, детей и подростков повышаются суицидальные риски.

Энергетики вредят здоровью сердца подростков: клинические испытания

Группа турецких ученых отделения кардиологии Учебно-исследовательского университета в Дюздже провела клиническое исследование, в котором исследователи изучили влияние всемирно известного энергетика Red Bull на функцию предсердий у здоровых молодых людей. Ученые выяснили, что потребление даже одной банки энергетика может нарушать электропроводность в сердечно-сосудистой системе подростков. Это может привести к фибрилляции предсердий - мерцательной аритмии. И дело не только в высоких дозах кофеина, - уверены исследователи. Еще одно рандомизированное испытание, опубликованное в журнале Американской Кардиологической Ассоциации, показало вредное влияние энергетиков на здоровье сердца. В ходе исследования одной группе участников давали энергетик, а другой – воду с кофеином с одинаковой дозировкой вещества. Изменения электропроводности сердца и повышения артериального давления были гораздо выше у тех, кто употреблял энергетик. Ученые пришли к выводу, что это связано с наличием в составе энергетических напитков таурина и гуараны, которые влияют на сердечно-сосудистую систему.

Алкоголь+энергетик - смертельно опасный коктейль

Употребление энергетиков во многих исследованиях ассоциируют с такими опасными сердечно-сосудистыми патологиями как: остановки кровообращения, инфаркт миокарда, аневризма аорты и проч. Любители энергетических напитков часто не прочь экзотических экспериментов с алкогольными напитками. Такие коктейли могут вызвать алкогольную зависимость, острый панкреатит и даже внезапную смерть. Ученые Мадридского университета нашли роковую связь между алкоголизмом и употреблением алкогольных энергетиков. В научной статье "Энергетический напиток Red Bull увеличивает потребление более высоких концентраций алкоголя" ученые экспериментально показали, как лабораторные мыши начинают больше употреблять алкоголь, если его смешивать с Ред Булом.

Употребление энергетиков все чаще сравнивают с курением. Красочные рекламные кампании, яркие образы и лоббирование бизнеса психологически влияют на сознание людей, искусственно преуменьшая вредное действие этих продуктов на наш организм. Если каждый взрослый человек несет ответственность за свой выбор, то как быть с выбором детей, которым доступны энергетики в любой момент?!