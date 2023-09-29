Ваш безкінечний потенціал: чому енергетики небезпечні?

"Розкачай свою реальність", "розбуди в собі монстра" і, звісно ж, "Red Bull надає крила, оживляє тіло та розум". У креативності рекламних слоганів відомих енергетичних напоїв сумніватися не доводиться. За законами сучасного маркетингу, енергетик має подобатися стильним, гламурним, авантюрним і активним людям, для яких ночі – не для сну, а дня занадто мало для справ глобального значення. Проте, за статистикою, енергетики популярні серед підлітків 14-16 років, it-фахівців, професійних водіїв та спортсменів, які ризикують стати жертвою суїциду чи раптово померти від серцевого нападу. Порушення психіки та центральної нервової системи, високий ризик серцево-судинних патологій, діабету, ожиріння й рання, "безпричинна" смерть – останні наукові дослідження енергетиків прирівнюють їх до справжньої отрути. Чому енергетичні напої повільно, але впевнено вбивають нас?

Чи такий безпечний склад: що таке енергетик?

Виробники енергетиків акцентують увагу на тому, що продукт прискорює реакцію, покращує концентрацію та допомагає не заснути за кермом. А проблеми зі здоров'ям в першу чергу асоціюють із надлишком кофеїну, який міститься в цих напоях. Чи так це? Якщо заглибитись у склад енергетика, то можна виявити, що він містить таурин, кофеїн, гуарану та екстракт женьшеню. На перший погляд ці речовини не несуть особливої небезпеки для організму. На думку вчених, основні складові енергетиків цілком безпечні для здоров'я. Шкоду організму завдає синергетична дія внаслідок поєднання цих компонентів.

Клінічні дослідження американських учених підтвердили: стимулюючі речовини, які містять енергетичні напої, викликають тривожність, безсоння, нервозність і дратівливість, зневоднення та підвищене серцебиття.

Від хвороб серця до суїцидальних думок: побічні ефекти

За даними мета-аналізу 2019 р., опублікованому в науковому журналі Американської кардіологічної асоціації JAHA, побічні ефекти від споживання енергетиків є досить поширеним явищем. Серед 100 тисяч дорослих, які брали участь у дослідженнях, вчені виявили такі побічні дії: тахікардія та порушення ритму серця – понад 60%, порушення роботи ШКТ – 21%, біль у спині та м'язах – 14%, запаморочення – 35%.

Дослідники також представили цілком невтішні дані щодо впливу енергетиків на організм дітей та підлітків: після вживання енергетиків у 20% дітей болить груди, у 14% спостерігалися біль у животі, а 21% страждає від головного болю. Тремор починається у 8%.

Третина підлітків, які регулярно вживають енергетики, страждає безсонням, а у кожного п'ятого розвивається депресивний стан. Кожна п'ята дитина, яка вживає енергетики, думає/планує/пробує вчинити самогубство.

Якими б жахливими не були ці науково підтверджені факти, йдеться про вплив психостимуляторів на незрілий дитячий організм, у якого ще не до кінця сформувалася кора головного мозку. Варто зазначити, що енергетики викликають таку ж залежність, як і кава та цигарки. При вживанні 5 і більше банок енергетика на тиждень у людей із психічними розладами, дітей та підлітків підвищуються суїцидальні ризики.

Енергетики шкодять здоров'ю серця підлітків: клінічні випробування

Група турецьких вчених відділення кардіології Учбово-дослідного університету в Дюзджі провела клінічне дослідження, в якому дослідники вивчили вплив всесвітньо відомого енергетика Red Bull на функцію передсердь у здорових молодих людей.

Вчені з'ясували, що споживання навіть однієї банки енергетика може порушувати електропровідність у серцево-судинній системі підлітків. Це може призвести до фібриляції передсердь - миготливої аритмії. І справа не лише у високих дозах кофеїну, – упевнені дослідники. Ще одне рандомізоване випробування, опубліковане у журналі Американської Кардіологічної Асоціації, показало шкідливий вплив енергетиків на здоров'я серця. У ході дослідження одній групі учасників давали енергетик, а іншій – воду з кофеїном з однаковим дозуванням речовини. Зміни електропровідності серця та підвищення артеріального тиску були набагато вищими у тих, хто вживав енергетик. Вчені дійшли висновку, що це пов'язано з наявністю у складі енергетичних напоїв таурину та гуарани, які впливають на серцево-судинну систему.

Алкоголь+енергетик – смертельно небезпечний коктейль

Вживання енергетиків у багатьох дослідженнях асоціюють з такими небезпечними серцево-судинними патологіями як: зупинка кровообігу, інфаркт міокарда, аневризм аорти та ін. Любителі енергетичних напоїв часто не проти екзотичних експериментів із алкогольними напоями. Такі коктейлі можуть спричинити алкогольну залежність, гострий панкреатит і навіть раптову смерть. Вчені Мадридського університету знайшли фатальний зв'язок між алкоголізмом та вживанням алкогольних енергетиків. У науковій статті "Енергетичний напій Red Bull збільшує споживання вищих концентрацій алкоголю" вчені експериментально показали, як лабораторні миші починають більше вживати алкоголь, якщо його змішувати з Ред Булом.

Вживання енергетиків дедалі частіше порівнюють із курінням. Образні рекламні кампанії, яскраві образи та лобіювання бізнесу психологічно впливають на свідомість людей, штучно применшуючи шкідливу дію цих продуктів на наш організм. Якщо кожна доросла людина несе відповідальність за свій вибір, то як бути з вибором дітей, яким доступні енергетики будь-якої миті?!