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Общество

"Вася заканчивай с боксом, ты уже с головой не дружишь": украинцы ответили Ломаченко, опубликовавшему поздравление с Новым годом выступлением московского патриархата

Игорь Романько

Василий Ломаченко опубликовал видео митрополита УПЦ МП Лонгина, который говорит, что Украина начала войну против бога

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко вместо поздравительного послания с Новым годом опубликовал видео митрополита УПЦ московского патриархата Лонгина, где он говорит, что "Украина начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".

Он опубликовал обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата в своем Instagram. Митрополит Лонгин (Михаил Жар) обвиняет Украину в том, что она развязала войну против церкви.

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья сестры. Это борьба с Самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит митрополит Банченский Лонгин.

В подписи под видео Ломаченко написал, что у украинцев появилась возможность показать, насколько все верны Богу.

"Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в труднейшую минуту для нашей церкви. Нам сегодня дан прекрасный случай доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем!" – отметил боксер.

Вот что ответили экс-боксеру украинцы на такое удивительное решение поздравить с праздником:

"Мне одному кажется что Василию нужно заканчивать с боксом, вы что не видите? Ему голову отбили полностью. Васяяяя заканчивай с боксом, ты уже с головой не дружишь"

"Это явно не то, что я хотел бы видеть от украинского боксера перед нр"

"СБУ, прошу Вас приезжайте к нему на исповедь"

"Ты хоть раз за погибших детей во время обстрелов оккупантов написал?! Верующий? Ты такой же как и они!"

"С гордости Украины ты стал стыдом Украины"

Ранее Василий Ломаченко опубликовал фото, где прислуживает митрополиту Луке, против которого СНБО ввел санкции.

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Общество