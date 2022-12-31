"Вася закінчуй з боксом, ти вже з головою не дружиш": українці відповіли Ломаченку, який опублікував привітання з Новим роком виступом московського патріархату

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко замість вітального послання з Новим роком опублікував відео митрополита УПЦ московського патріархату Лонгіна, де він каже, що "Україна розпочала війну проти бога, церкви Господа та українського народу".

Він опублікував звернення архієрея Української православної церкви Московського патріархату у своєму Instagram. Митрополит Лонгін (Михайло Жар) звинувачує Україну в тому, що вона розв'язала війну проти церкви.

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"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої та проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати сестри. Це боротьба із Самим Господом Богом та Церквою Його. Вони почали голосувати в областях, районах , щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви та віри Православної", – говорить на відео митрополит Банченський Лонгін.

У підписі під відео Ломаченко написав, що в українців з'явилася можливість показати, наскільки всі вірні Богу.

"Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому!" – відзначив боксер.

Ось що відповіли ексбоксеру українці на такий дивне рішення привітати зі святом:

"Мені одному здається що Васильові потрібно закінчувати з боксом, ви що не бачите ?йому голову відбили повністю. Васяяяя закінчуй з боксом, ти вже з головою не дружиш"

"Це явно не те, що я хотів би бачити від українського боксера перед нр"

"СБУ, прошу Вас приїдьте до нього на сповідь"

"Ти хоч раз за загиблих дітей під час обстрілів окупантів написав ?! Віруючий? Ти такий самий як і вони!"

"З гордості України ти став соромом України"

Раніше, Василь Ломаченко опублікував фото, де прислуговує митрополиту Луці, проти якого РНБО ввела санкції.

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