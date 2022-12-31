"Вася заканчивай с боксом, ты уже с головой не дружишь": украинцы ответили Ломаченко, опубликовавшему поздравление с Новым годом выступлением московского патриархата

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко вместо поздравительного послания с Новым годом опубликовал видео митрополита УПЦ московского патриархата Лонгина, где он говорит, что "Украина начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".

Он опубликовал обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата в своем Instagram. Митрополит Лонгин (Михаил Жар) обвиняет Украину в том, что она развязала войну против церкви.

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья сестры. Это борьба с Самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит митрополит Банченский Лонгин.

Видео дня

В подписи под видео Ломаченко написал, что у украинцев появилась возможность показать, насколько все верны Богу.

"Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в труднейшую минуту для нашей церкви. Нам сегодня дан прекрасный случай доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем!" – отметил боксер.

Вот что ответили экс-боксеру украинцы на такое удивительное решение поздравить с праздником:

"Мне одному кажется что Василию нужно заканчивать с боксом, вы что не видите? Ему голову отбили полностью. Васяяяя заканчивай с боксом, ты уже с головой не дружишь"

"Это явно не то, что я хотел бы видеть от украинского боксера перед нр"

"СБУ, прошу Вас приезжайте к нему на исповедь"

"Ты хоть раз за погибших детей во время обстрелов оккупантов написал?! Верующий? Ты такой же как и они!"

"С гордости Украины ты стал стыдом Украины"

Ранее Василий Ломаченко опубликовал фото, где прислуживает митрополиту Луке, против которого СНБО ввел санкции.

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