Важная информация для владельцев газовых котлов: 'Нафтогаз' озвучил предупреждение

Новый отопительный сезон приближается, и большинство украинцев для обогрева используют газовые котлы. Компания Нафтогаз подчеркнула, что этот выбор является выгодным и надежным. Среди основных преимуществ – низкая нагрузка на электросеть и возможность работы от альтернативных источников, даже если электричество в доме отсутствует по графику.

Однако важно соблюдать осторожность, особенно для тех, кто установил газовый котел ранее, отмечают в компании. Приборы, которые уже используются, требуют регулярного технического обслуживания. Это особенно актуально перед наступлением холодов. Профилактическая проверка может выявить определенные проблемы и, соответственно, их устранить.

Читайте также: Какая категория граждан имеет право на 50% скидку на коммунальные услуги

Для тех, кто собирается обновить свой старый газовый котел, компания Нафтогаз подготовила несколько рекомендаций по выбору наилучшего варианта. Чтобы избежать лишних затрат, стоит заранее определить основные параметры нового котла:

котел может быть одноконтурным, предназначенным только для отопления, или же двухконтурным;

газовый котел может иметь открытую или закрытую камеру сгорания; для модели с открытой камерой необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в помещении, и такой котел не рекомендуется устанавливать в маленьких комнатах;

необходимо заранее определить площадь помещения для обогрева, поскольку мощность прибора рассчитывается по стандартной формуле – 1 киловатт на 10 квадратных метров.

Напомним, в Нафтогазе предупредили, что за газ придется платить по-новому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!