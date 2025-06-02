Важно для клиентов: украинский банк изменил срок действия карт - что нужно знать

Ощадбанксообщил о продлении срока действия всех платежных карт, даже тех, срок действия которых уже истекает. Теперь все карты будут оставаться активными по меньшей мере до 31 декабря 2025 года.

Как пояснили в банке, такое решение было принято в связи с военным положением в Украине. Просроченные карты блокировать не будут.

"Для удобства наших клиентов в период действия военного положения Сбербанк продлил срок пользования платежными картами до конца 2025 года. Если ваша новая карточка уже готова к выдаче, вы можете забрать ее в удобное время в ближайшем отделении банка", – говорится в официальном заявлении учреждения.

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Ощадбанк продлил срок действия всех своих платежных карт, срок действия которых истекал в период с февраля 2022 года по март 2025 года включительно.

Чтобы карточка оставалась активной, в период с января по февраль 2025 по ней должна быть осуществлена по крайней мере одна транзакция – это может быть операция в банкомате, кассе, торговом терминале или любой другой расчет.

Зачисляются даже те операции, которые не были успешно завершены при условии, что:

остаток на счете равен нулю;

не было активности в течение последних шести месяцев.

Однако важно: оба эти критерия должны быть выполнены одновременно, чтобы карта не утратила силу.

Ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" советует клиентам заменить карты.

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