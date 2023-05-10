Вблизи Австралии нашли акулу-демона с белыми глазами: как выглядит

Удивительная акула-демон с яркими белыми глазами обнаружена у берегов Австралии. Это произошло случайно, когда ученые исследовали причудливые яйцевые капсулы, годами пилившиеся в музейном хранилище.

Как сообщает LiveScience, десятилетие назад мертвая беременная самка акулы была поймана у побережья Западной Австралии. Сначала эта "акула-призрак" была неправильно идентифицирована. Но потом ее признали новым видом – только после того, как ученые еще раз взглянули на ее причудливые яйцевые капсулы.

Новооткрытый вид описан в новом исследовании, опубликованном в Journal of Fish Biology. Ее назвали Apristurus ovicorrugatu. Эта акула, как выяснилось, откладывала яйца.

"Это необычная черта для глубоководных видов, и только один другой вид, Apristurus nakayai из Новой Каледонии и Папуа-Новой Гвинеи, разделяет этот признак", – рассказал ведущий автор исследования Уилл Уайт.

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Apristurus – род кошачьих акул. Они широко известны как акулы-призраки или демоны. Этот вид насчитывает около 40 известных разновидностей.

В то время как большинство видов акул рождают живых детенышей, остальные являются яйцекладными, то есть откладывают яйца. В капсулах для яиц, также известных как "сумки русалок", часто имеются длинные усики, которые позволяют им крепиться к водорослям или камням.

Отмечается, что в 2011 году исследователи встретили чрезвычайно странный случай с яйцом, содержащим эмбрион акулы. Было ясно, что акула принадлежала роду Apristurus, но капсула для яиц не соответствовала ни одному известному виду.

Более десяти лет это оставалось загадкой, пока ученые не обнаружили еще два экземпляра в Австралийской национальной рыбной коллекции, находящейся под эгидой CSIRO.

"Яйца имели очень характерные продольные гребни на поверхности, которые имели Т-образную форму в поперечном сечении", – рассказал Уайт. По его словам, обнаружено, что только один другой вид в мире имеет капсулы для яиц с такой формой гребня, и это совсем другой род.

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Когда ученые решили базу данных коллекций, чтобы узнать, не были ли найдены какие-то другие неизвестные экземпляры таких акул в небольшом районе, где были собраны ящики с яйцами, они нашли беременную самку: акулу длиной 46 сантиметров, которая была ошибочно идентифицирована как южно-китайская котята акула (Apristurus sinensis).

"К счастью, самка, которую мы нашли, содержала яйцеклетку с идентичными ребрами и подтвердила наши подозрения", - сказал Уайт.

Исследователи говорят, что открытие A. Оvicorrugatus отмечает важность формы оболочки яйца для идентификации видов. В Австралии представителям общественности предлагается загружать изображения яичных ящиков в глобальную базу данных, что позволило ученым лучше понять, где размножаются откладывающие яйца акулы. Яйца A. Оvicorrugatus были обнаружены прикрепленными к кораллам, что позволяет предположить, что этот вид может особенно полагаться на эти организмы для размножения.

Уайт и его коллеги просматривают музейные коллекции в поисках новых видов, чтобы увидеть, что кураторы еще могли неправильно идентифицировать.

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