Вблизи Бахмута бойцы 24 ОМБр FPV-дроном уничтожили танк врага, который стоит 3 млн долларов (взрывное видео)

Возле Бахмута Донецкой области воины из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взорвали новейший танк россиян Т-90. Он был обезврежен с помощью FPV-дрона.

Кадрами уничтожения вражеской техники, стоимость которой составляет три миллиона долларов, бойцы поделились на своей странице в Фейсбуке.

"Во время удачного штурма в районе Бахмута собратья одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90", – говорится в описании к видео.

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Отмечается, что после первого попадания в танк его экипаж пытался оттащить бронированную машину в тыл, чтобы восстановить ее боеспособность. "Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – говорят наши защитники.

Напомним, вблизи поселка Зайцевого Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

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