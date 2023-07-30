Вблизи Бахмута бойцы Нацгвардии ярко 'минуснули' вражеский танк (видео)

Бойцы Национальной гвардии на восточном направлении фронта взорвали вражеский танк. Это произошло недалеко от Бахмута.

Кадрами уничтожения вражеской техники разделились в Национальной гвардии. Аэроразведка зафиксировала российский танк и точным сбросом "оторвала ему башню", чтобы он больше не мог ездить по украинским землям.

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"Аэроразведчики 27-й Печерской бригады Нацгвардии на бахмутском направлении точными выстрелами уничтожили российский танк", – прокомментировали это видео в Национальной гвардии.

Предлагаем узнать, как аэроразведка обезвредила авто с россиянами. В момент подлета дрона российский боец пытался снять работу украинского беспилотника. Однако это видео он уже никому не сможет показать.

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