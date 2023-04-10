Вблизи Неаполя археологи обнаружили мраморный инкрустированный пол затопленной виллы (фото)

У побережья Неаполя в Италии обнаружили новые затопленные элементы древнеримских роскошных вилл. В частности, исследователи обнаружили вблизи археологического парка Байя мраморный инкрустированный пол.

Исследование Терм Лакуса, частной термальной бани, построенной внутри домуса, обнаружило участок протяженностью более 260 футов с видимыми остатками, включая каменную колоннаду с обваленными колоннами, изготовленными из хорошего импортированного мрамора Портасанта из Хиоса в Греции. Об этом сообщает The History Blog.

Также была обнаружена большая часть пола opus sectile (мраморная инкрустация). Он также был сделан из мрамора Portasanta, но в разных цветах. Такой стиль убранства был характерен для поздней античности.

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Береговая линия Байя была подвергнута брадисейзму – циклам опускания и поднятия – в течение тысяч лет благодаря своему расположению. Береговая линия римской эпохи находилась в цикле погружения.

Из-за этого виллы элиты, включая дворцы императоров между 1 и 3 веками, находились под постоянной опасностью затопления. Поднятие началось в 10 веке, и сегодняшний уровень моря превышает 30 футов выше уровня моря римской эпохи.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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