Вечер не время для веселья: почему нельзя много смеяться перед сном

В народе говорят: не смейся много на ночь, потому что будешь плакать. Но есть и другие значения этого предрассудка.

Если верить народным приметам, то на ночь смеяться и веселиться нельзя, потому что будете страдать от бессонницы, а сон будет плохим – могут присниться кошмары. Кроме того, чем громче человек смеется и веселится на ночь, тем больше несчастья с ним может произойти в ближайшее время.

Еще с давних времен верили в то, что долгий и безудержный смех – это плохой тон и плохой признак. Вроде бы именно в такие моменты люди становятся уязвимыми перед какой-то нечистой силой – верили, что нечисть может заскочить в человека через рот во время смеха. Особенно на ночь – потому что нечистые силы вроде бы активизируются именно вечером.

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Издавна люди верили, что уж если и пришлось громко похохотать на ночь, то от нечисти спасет следующее: надо трижды постучаться по дереву и произнести "Пусть нечисть погибнет и оставит меня в покое".

Кстати, в запрете смеяться на ночь есть и практическая сторона. В частности, врач-невролог Павел Кокотов отметил, что для отдельных людей смех может быть опасен.

Как пишет издание UkrHealth, Кокотов отметил: "Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться во что-то большее, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском".

По мнению специалиста, сильный смех или хохот могут повредить тем, кто болеет гипертонией, бронхиальной астмой, или имеет сердечную недостаточность и патологии сосудов.

Напомним, чуть ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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