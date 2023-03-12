Вечір не час для веселощів: чому не можна багато сміятися перед сном

У народі кажуть: не смійся багато проти ночі, бо плакатимеш. Але є й інші значення цього забобону.

Якщо вірити народним прикметам, то на ніч сміятися та веселитися не можна, бо страждатимете від безсоння, а сон буде поганим – можуть наснитися кошмари. Крім того, чим голосніше людина сміється і веселиться проти ночі, тим більше нещастя з нею може статися найближчим часом.

Ще з давніх-давен вірили в те, що довгий і нестримний сміх – це поганий тон і погана ознака. Начебто саме в такі моменти люди стають уразливими перед якоюсь нечистою силою – вірили, що нечисть може заскочити в людину через рот під час сміху. Особливо проти ночі – бо нечисті сили начебто активізуються саме увечері.

Відео дня

Читайте також: Можна залишитися без грошей, здоров'я та удачі: якого забобону краще дотримуватися

Здавна люди вірили, що вже якщо й довелося голосно пореготати на ніч, то від нечисті врятує наступне: треба тричі постукати по дереву та промовити "Нехай нечисть згине та дасть мені спокій".

До речі, у забороні сміятися проти ночі є й практичний бік. Зокрема, лікар-невролог Павло Кокотов зауважив, що для окремих людей сміх може бути небезпечним.

Як пише видання UkrHealth, Кокотов зауважив: "Якщо у людини є проблеми з органами дихання та із серцево-судинною системою, і якесь захворювання готове розвинутися у щось більше, у напад, у таких станах сміх буде підвищеним ризиком".

На думку спеціаліста, сильний сміх чи регіт можуть зашкодити тим, хто хворіє на гіпертонію, бронхіальну астму, або має серцеву недостатність та патології судин.

Нагадаємо, чи не кожному у дитинстві говорили, що у жодному разі не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!