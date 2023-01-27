Вечно молодые актеры: 6 кинозвезд, которые не собираются стареть

Некоторые актеры удивляют своих поклонников идеальным внешним видом. Они выглядят на 10-15 лет моложе своего реального возраста. Играют роли молодых актеров и многие зрители даже не догадываются, сколько им лет действительно. Они словно открыли эликсир вечной молодости, благодаря которому возраст оказался над ними невластным. В сегодняшнем материале – знаменитости, которых не может поменять даже время.

Энн Гетевей

Энн Гетевей в молодости

В свои 40 лет актриса выглядит так же, как в 20. Добавились лишь небольшие морщинки у глаз, которые можно увидеть на приближенных кадрах из красных дорожек. Актриса на протяжении всей карьеры продолжает активно сниматься, до сих пор играет энергичных молодых женщин. Ее секрет молодости тоже крайне прост: она не употребляет в пищу продукты животного происхождения – в своем рационе она предпочитает фрукты и овощи. Натощак она выпивает две ложки оливкового масла, а в течение дня пьет много воды.

Энн Гетевей

Она тоже регулярно занимается спортом. По ее словам, она тренируется пять дней в неделю и во время беременности занималась физическими нагрузками. Чтобы кожа оставалась здоровой, она никогда не загорает и пользуется SPF-кремом.

Джаред Лето

Джаред Лето в молодости

Музыканту и актеру уже 51 год, но если сравнить то, как он выглядел в начале актерской карьеры, и сейчас можно найти не так много изменений. При этом в таком состоянии осталось не только лишь его лицо, да и тело. Однако его тайны достаточно просты. Он не имеет вредных привычек, и не пьет даже по праздникам.

Джаред Лето

Лето также пытается постоянно высыпаться и говорит, что может заснуть даже в самых неожиданных местах. Кроме того, он жесткий вегетарианец: более 20 лет не употребляет в пищу продукты животного происхождения, но при этом следит за тем, чтобы в его организме было достаточное количество необходимых веществ.

Пол Радд

Пол Радд в молодости

Актеру уже 53 года, но зрители не дают ему и 30 лет. Актер словно выпил зелье на съемках "Друзей" и с тех пор не собирается стареть. Примечательно, что с возрастом его карьера пошла вверх. Сейчас он закрепился в фильмах Марвел в роли "Человека-муравья", что сделало его одним из самых востребованных актеров.

Пол Радд

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Том Круз

Том Круз в молодости

Бессменному спасителю мира во франшизе "Миссия невыполнима" уже 60, а он также выполняет самые опасные трюки без помощи каскадеров. Новый хит Круза, "Топ Ган: Меверик" – лишнее тому доказательство. Подобная физическая активность сказалась и на облике актера – Том практически не изменился со времен своих главных драматических ролей конца 80-х и начала 90-х годов.

Том Круз

Несколько появившихся морщин лишь немного напоминают о прошедшем времени. Однако многие эксперты, отмечая менее подвижную мимику актера, считают, что облик Круза является заслугой пластических хирургов и косметологов.

Томас Броди-Сангстер

Томас Броди-Сангстер в молодости

Актер стал звездой благодаря ролям в сериале "Игра Престолов" и фильме "Бегущий в лабиринте". 32-летний актер и сегодня играет в кино подростков. И снаружи невозможно догадаться о такой разнице в возрасте. Интересно, что персонажу Томаса в "Игре Престолов" было всего 13 лет, а самому актеру на момент съемок 26 лет.

Томас Броди-Сангстер

Киану Ривз

В далеком 1989 году вышла легендарная глупая комедия "Невероятные приключения Билла и Теда", после которой Киану стал невероятно популярным. В ней он играл старшеклассника, который путешествовал со своим другом во времени, чтобы подготовиться к экзамену по истории.

Киану Ривз в молодости

Спустя 10 лет актер исполнил роль Нео в культовой "Матрице", при этом практически не изменившись снаружи. Никто тогда ничего не заподозрил, но после того, как в 2014-м вышел "Джон Вик", начали ходить слухи о том, что Ривз действительно бессмертен. Это, конечно, шутка, однако посмотрите на него – актеру уже 58 лет.

Киану Ривз

Напомним, ради заветной роли актеры не боятся испортить свое идеальное тело лишними килограммами или очень сильно похудеть. UAportal рассказал о 10 актёрах, радикально изменивших фигуру ради роли.

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