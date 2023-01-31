'Вечные дети': названы четыре знака зодиака, которые никак не могут повзрослеть

Возраст, который прописан в паспорте, не всегда соответствует психологическому. Так некоторые люди не умеют справляться с трудностями и пытаются избежать ответственности независимо от того, сколько им лет.

По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Так, "вечным детьми" называют Овнов, Близнецов, Раков и Львов.

Овен (с 21 марта по 19 апреля)

Уроженцы этого знака зодиака очень незрелые, они не контролируют своих эмоций, из-за чего сами страдают. Овны обижаются из-за мелочей, капризничают и ищут путей, как привлечь к себе внимание. Это становится большой проблемой в личной жизни.

Близнецы (с 21 мая по 20 июня)

Близнецы предпочитают шумные вечеринки в кругу друзей, они не спешат заводить отношения и вступать в брак, независимо от возраста. Уроженцы знака уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них. Они часто остаются одинокими именно из-за своей незрелости.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Раки очень чувствительны, принимая решения, они руководятся исключительно эмоциями. Уроженцы знака много плачут, причем это спонтанные реакции, они страдают от депрессий и не знают, что им делать и как жить.

Лев (с 23 июля по 22 августа)

Уроженцы этого знака зодиака не воспринимают жизнь слишком серьезно. Они любят привлекать к себе все внимание и обожают, когда их балуют другие. Однако они совершенно не готовы брать на себя ответственность, это становится препятствием к счастью в личной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.