Веганский десерт: рецепт безмолочного печенья с черникой

Это печенье очень быстро готовится, а также подойдет веганам, ведь не содержит в своем составе молоко. Оно обладает ярким черничным вкусом, дополненным шоколадом. Идеальный вариант для летнего чаепития.

Ингредиенты:

– Черника – 100 г

– Веганское масло – 110 г

– Сахар тростниковый коричневый – 1/2 г

– разрыхлитель – 1 ч. л.

– соль – 1/4 ч. л.

– Веганский белый шоколад – 2/3 стакана.

– Мука пшеничная – 1 стакан

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Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Чернику нагрейте в микроволновке, на высокой мощности в течение 2 минут, помешивая и разминая ягоды вилкой каждые 30 секунд. Оставьте охлаждаться.

2. Масло и сахар взбейте миксером до пышности.

3. Добавьте чернику, разрыхлитель и соль, взбивайте на высокой скорости 5 минут.

4. Добавьте кусочки белого веганского шоколада и муку и взбивайте на низкой скорости до однородности.

5. Из теста сформуйте шарики (размером по 2 столовые ложки) и выложите их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см, немного приплюснув.

6. Выпекайте 10 минут.

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